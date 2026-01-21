Вратаря ПСЖ обвинили в поражении от «Спортинга»

Журналист RMC Sport Даниэль Риоло обвинил вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в поражении от «Спортинга» (1:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

На 90-й минуте Франсишку Тринкау мощно пробил по центру ворот – Шевалье, падая на газон, отбил мяч перед собой, и нападающий Луис Суарес Чаррис забил головой победный гол и сделал дубль.