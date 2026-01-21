Вратаря ПСЖ обвинили в поражении от «Спортинга»

«Это поражение Шевалье. Жалкий сэйв после удара по центру». Журналист Риоло обвинил вратаря «ПСЖ» после 1:2 от «Спортинга»
Журналист RMC Sport Даниэль Риоло обвинил вратаря «ПСЖ» Люка Шевалье в поражении от «Спортинга» (1:2) в 7-м туре общего этапа Лиги чемпионов.
На 90-й минуте Франсишку Тринкау мощно пробил по центру ворот – Шевалье, падая на газон, отбил мяч перед собой, и нападающий Луис Суарес Чаррис забил головой победный гол и сделал дубль.
«Ну просто Микаэль Ландро в прайме. Он был на колене, удар застал его врасплох. Это единственный шанс, когда игра складывается не в твою пользу, но ты все равно доминируешь, счет 1:1, невозможно предсказать, забьет ли «ПСЖ» и вырвет ли заслуженную победу... По твоим воротам бьют прямо по центру, ты падаешь на колени и делаешь такой жалкий сэйв, к сожалению, это поражение – твое. Такова реальность: в этот раз, к сожалению, поражение на его совести», – сказал Риоло.
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»