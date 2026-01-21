Большинство жителей Германии поддерживает бойкот ЧМ-2026

47% жителей Германии поддерживают бойкот ЧМ в случае аннексии Гренландии, 35% - против, показал опрос INSA. В нем приняли участие 1002 человека
Большинство жителей Германии поддержало идею бойкота чемпионата мира, если США аннексируют Гренландию.
Институт новых социальных ответов (INSA) провел опрос, в котором приняли участие 1002 человека. 47% оценили вариант с бойкотом турнира положительно, 35% - отрицательно, 18% не определились с ответом.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Германии вышла в финальную часть турнира.
