Большинство жителей Германии поддерживает бойкот ЧМ-2026

Большинство жителей Германии поддержало идею бойкота чемпионата мира, если США аннексируют Гренландию.

© Sports.ru

Институт новых социальных ответов (INSA) провел опрос, в котором приняли участие 1002 человека. 47% оценили вариант с бойкотом турнира положительно, 35% - отрицательно, 18% не определились с ответом.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Сборная Германии вышла в финальную часть турнира.