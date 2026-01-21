«Рома» досрочно расторгла договор аренды с игроком «Астон Виллы»

«Рома» досрочно расторгла договор аренды Бэйли, футболист вернется в «Астон Виллу»
«Рома» досрочно расторгла договор аренды полузащитника Леона Бэйли, сообщает пресс‑служба римского футбольного клуба.
28‑летний ямаец возвращается в английскую «Астон Виллу».
Бэйли перешел в «Рому» на правах аренды в августе 2025 года и получил травму на первой тренироке. Полузащитник провел за римлян 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.
Прямые трансляции матчей Серии А смотрите на каналах семейства «Матч!», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Матч ТВ: главные новости
Матч ТВ: главные новости