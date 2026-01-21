«Рома» досрочно расторгла договор аренды с игроком «Астон Виллы»

«Рома» досрочно расторгла договор аренды полузащитника Леона Бэйли, сообщает пресс‑служба римского футбольного клуба.

28‑летний ямаец возвращается в английскую «Астон Виллу».

Бэйли перешел в «Рому» на правах аренды в августе 2025 года и получил травму на первой тренироке. Полузащитник провел за римлян 11 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи.

