Экс-врач ЦСКА, «Спартака» и «Рубина» перешел «Динамо»

Бутовский стал главным врачом «Динамо». Он работал в ЦСКА, «Спартаке», «Рубине» и сборной России
Бывший врач ЦСКА, «Спартака», «Рубина» и сборной России Михаил Бутовский стал новым главным врачом московского «Динамо».
«Михаил окончил Московскую медицинскую академию им. И.М. Сеченова и Государственный университет управления по специализации «Управление в здравоохранении и индустрии спорта», является кандидатом медицинских наук, автором и соавтором 28 статей в ведущих отечественных и зарубежных изданиях. С 2014 по 2021 год входил в медицинский штаб мужской национальной сборной России и работал на двух чемпионатах мира и двух чемпионатах Европы. На клубном уровне начал работу в ЦСКА (2016-2019), с которым выиграл Суперкубок России и дважды становился серебряным призером РПЛ. В сезоне-2019/20 Бутовский был главным врачом московского «Спартака», после чего на протяжении четырех с половиной сезонов занимал аналогичную должность в казанском «Рубине». С мая 2025 года 44-летний специалист являлся главным врачом Национального центра спортивной медицины ФМБА России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени», – сказано в сообщении «Динамо».
Ранее Александр Родионов, работавший в «Динамо» с 2016 года, покинул должность главного врача московского клуба.
