Игрок «Реала» прокомментировал слухи о проблемах Беллингема с алкоголем

Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно прокомментировал слухи о проблемах Джуда Беллингема с алкоголем.

Ранее испанский ютубер AuronPlay заявил о проблемах с алкоголем у английского хавбека «сливочных»: «В Испании нет ни одного клуба, который Джуд Беллингем не посещал. Он слишком любит алкоголь. На тренировках он весь в поту от рома».

Беллингем забил гол в матче с «Монако» в Лиге чемпионов (6:1) и отпраздновал его, изображая рюмки в руках.