Игрок «Реала» прокомментировал слухи о проблемах Беллингема с алкоголем

Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Полузащитник «Реала» Франко Мастантуоно прокомментировал слухи о проблемах Джуда Беллингема с алкоголем.
Ранее испанский ютубер AuronPlay заявил о проблемах с алкоголем у английского хавбека «сливочных»: «В Испании нет ни одного клуба, который Джуд Беллингем не посещал. Он слишком любит алкоголь. На тренировках он весь в поту от рома».
Беллингем забил гол в матче с «Монако» в Лиге чемпионов (6:1) и отпраздновал его, изображая рюмки в руках.
«Дело в том, что это тяжело. Некоторые вещи, которые говорят люди, слышать неприятно. Джуд – тот человек, который находится на тренировочной базе с 9:30 утра до 18:00 вечера. Неприятно, когда задевают твое самолюбие, потому что, честно говоря, он работает невероятно усердно. Я его друг, и я очень беспокоюсь о нем. Он человек с огромным сердцем, который живет и дышит «Реалом», своей работой, он любит ее. И, конечно, многое [из того, что говорят люди] несправедливо, и многое причиняет боль, но у него есть характер, который отличает его от других, и именно поэтому, я думаю, он стал тем игроком, которым является. Очевидно, это могло причинить ему боль. Я правда не знаю, что он делал во время празднования, я этого не видел, но он невероятный человек с очень сильным характером», – сказал Мастантуоно.
