«Динамо» купило бразильского защитника

«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
«Динамо» объявило о трансфере защитника «Ботафого» Давида Рикардо.
Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит «Ботафого» 7 млн евро с учетом бонусов за 23-летнего бразильца. Контракт с защитником будет рассчитан до 2030 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.
Рикардо провел за «Ботафого» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист, заработал 4 желтые и 2 красные карточки. Его подробная статистика доступна здесь.
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»
«Динамо» купило защитника «Ботафого» Рикардо
Мастантуоно о слухах про проблемы с алкоголем у Беллингема: «Это могло причинить ему боль. Джуд невероятно усердно работает, живет и дышит «Реалом». У него сильный характер»
Туляганова о переговорах с российскими игроками: «Были юниоры, которые говорили: по контракту со спонсором мы должны представлять только Россию»