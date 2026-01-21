«Динамо» купило бразильского защитника

«Динамо» объявило о трансфере защитника «Ботафого» Давида Рикардо.

Ранее сообщалось, что московский клуб заплатит «Ботафого» 7 млн евро с учетом бонусов за 23-летнего бразильца. Контракт с защитником будет рассчитан до 2030 года, предусмотрена опция продления еще на сезон.

Рикардо провел за «Ботафого» 29 матчей, забил 1 гол, сделал 1 ассист, заработал 4 желтые и 2 красные карточки. Его подробная статистика доступна здесь.