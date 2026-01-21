Личка встречался со спортивным директором «Спартака»

Агент бывшего главного тренера московского «Динамо» и «Оренбурга» Марцела Лички Анатолий Николаев рассказал «Матч ТВ», что некоторые руководители «Спартака» хотели видеть чешского специалиста в клубе, но спортивный директор Франсис Кахигао не был заинтересован в тренере.

В ноябре «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главаного тренера. В январе «красно‑белых» возглавил испанец Хуан Карседо. Соглашение с 52‑летним специалистом рассчитано до лета 2028 года.

Личка в мае покинул «Динамо», а спустя два месяца возглавил «Фатих Карагюмрюк». В октябре чешский специалист был уволен из турецкого клуба.

— Какие были варианты у Марцела этой зимой?

— Ждали предложения из топ‑5 команд РПЛ. Но один клуб решил взять тренера из Кипра. Точно знаю, что некоторые руководители в «Спартаке» были заинтересованы в Марцеле. Но спортивный директор в нем не был заинтересован. У Франсиса (Кахигао) была встреча с Марцелом. Они мило побеседовали, но не знаю, что он сказал в клубе. О футболе они точно не разговаривали.

— Какие планы сейчас? Когда Марцел планирует вернуться к работе?

— Как только будет какой‑то вариант. Сами знаете, как у нас бывает. Возобновится чемпионат, пройдет 5–6 туров, может, что‑то поменяется, — сказал Николаев «Матч ТВ».

