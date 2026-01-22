Игрок ПСЖ ответил на обвинения в торговле людьми

Чемпион мира 2018 года в составе сборной Франции и защитник французского «ПСЖ» Лукас Эрнандес отверг обвинения в торговле людьми, которые выдвинули пять граждан Колумбии. Об этом пишет RMC Sport.

«Мы открыли наш дом и нашу жизнь для людей, которые представлялись друзьями. Мы не первые, кто столкнулся с такой ситуацией. Никогда не действовали со злым умыслом и не пренебрегали законом. Тяжело видеть, как жест доверия и человечности стал причиной публичных обвинений. Мы призываем к порядочности и уважению. Мы не будем больше участвовать в дальнейших онлайн-спекуляциях», — сказал Эрнандес.

Обвинения в отношении француза и его жены Виктории Триай, выдвинула семья из Колумбии — муж с женой и трое детей, которые работали на футболиста в период с сентября 2024 года по ноябрь 2025 года. По их словам, они работали без официальных документов, а рабочий день был слишком долгим.

Дело против Эрнандеса и его супруги передано в прокуратуру Версаля.

В составе сборной Франции футболист выиграл золотые медали чемпионата мира — 2018, а на мундиале в 2022 году завоевал серебро. В 2021 году вместе с командой Эрнандес стал победителем Лиги наций.