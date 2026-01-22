УЕФА обвинили в предвзятом отношении к "Карабаху"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил УЕФА в несправедливости и предвзятом отношении к ФК "Карабах", опубликовав соответствующий пост на своих страницах в соцсетях после победы азербайджанской команды над франкфуртским "Айнтрахтом" в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

© ФК "Карабах"

"Сердечно поздравляю футбольный клуб "Карабах" с блестящей победой над "Айнтрахтом" в основном этапе Лиги чемпионов! Несмотря на несправедливые и предвзятые решения судьи, справедливость восторжествовала. Это не первый случай, когда арбитры, назначенные УЕФА, своими несправедливыми и предвзятыми решениями пытаются преградить "Карабаху" путь к победе, - говорится в публикации.

Алиев выразил надежду на то, что УЕФА прояснит, кем был назначен арбитр на игру. "Справедливость и непоколебимый дух невозможно победить", - подчеркнул он.

В прошедшем 21 января на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку матче "Карабах" одержал победу над "Айнтрахтом" со счетом 3:2. Матч судила бригада арбитров из Швейцарии.

На данный момент "Карабах" с 10 очками занимает 17-е место в турнирной таблице.

Последний матч общего этапа Лиги чемпионов УЕФА азербайджанский клуб проведет в гостях против "Ливерпуля" 29 января.