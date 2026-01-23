Фанатов «Брюгге» арестовали за появление на матче в откровенных купальниках

Троих фанатов «Брюгге», пришедших на матч с «Кайратом» в купальниках из фильма «Борат», арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство
В Казахстане наказали трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч Лиги чемпионов с «Кайратом».
Матч в Астане завершился победой бельгийской команды со счетом 4:1. «Кайрат» лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.
После матча в сети распространились ролики, на которых болельщики «Брюгге» на трибунах переодеваются в ярко-желтые купальники, похожие на те, что носил главный герой фильма «Борат» в исполнении Саши Барона Коэна.
По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства возбудили административное производство.
«Люди привлечены к административной ответственности. Есть решение суда об их административном аресте на пять суток», – сообщил заместитель Министра внутренних дел РК Санжар Адилов.
