Фанатов «Брюгге» арестовали за появление на матче в откровенных купальниках

В Казахстане наказали трех фанатов «Брюгге», надевших купальники в стиле фильма «Борат» на матч Лиги чемпионов с «Кайратом».

© Sports.ru

Матч в Астане завершился победой бельгийской команды со счетом 4:1. «Кайрат» лишился шансов на выход в следующую стадию турнира.

После матча в сети распространились ролики, на которых болельщики «Брюгге» на трибунах переодеваются в ярко-желтые купальники, похожие на те, что носил главный герой фильма «Борат» в исполнении Саши Барона Коэна.

По факту появления в общественном месте в состоянии опьянения и совершения мелкого хулиганства возбудили административное производство.