Нападающий «Арсенала» Нванери согласился перейти в «Марсель»

«Марсель» возьмет в аренду футболиста лондонского «Арсенала» Этана Нванери, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

По информации источника, 18‑летний нападающий согласился с мнением тренерского штаба «Арсенала», что ему следует отправиться в аренду для получения игровой практики.

«Марсель» подпишет футболиста до конца текущего сезона без права выкупа. Сделка будет завершена в ближайшее время.

Нванери провел шесть матчей в текущем сезоне АПЛ, ни разу не выходил в старте и результативными действиями не отметился. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 млн евро.