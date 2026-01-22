Защитник "Зенита" может покинуть клуб

Защитник петербургского "Зенита" может покинуть клуб.

По информации источника, грозненский "Ахмат", махачкалинское "Динамо" и калининградская "Балтика" интересуются защитником "Зенита" Ильей Киршем. Махачкалинцы готовы оформить трансфер игрока и уже контактировали с представителями игрока.

Илья Кирш перешел из "Зенита-2" в новороссийский "Черноморец" в летнее трансферное окно на правах аренды. Защитник провел за команду из Первой Лиги 17 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Ранее центральный защитник выступал за "Ростов" и махачкалинское "Динамо". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 450 тысяч евро.