Эксперт оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы ЦСКА на чемпионство в РПЛ.

"Шансы повысятся в борьбе за третье место. Может быть, даже за второе. Но не за чемпионство. В этом году, думаю, совершенно точно. Потому что у меня там ЦСКА стоит [в прогнозах] на третьем-четвёртом…" - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

По итогам 18 сыгранных туров ЦСКА располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 36 набранными очками в своем активе.

Напомним, что "армейцы" являются действующими обладателями Кубка и Суперкубка России. По итогам прошлого сезона красно-синие стали бронзовыми призерами Российской Премьер-Лиги.