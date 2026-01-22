Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о своей узнаваемости. Наибольшую известность Аршавину принесли выступления за «Арсенал» и «Зенит».

— У вас бывают моменты, когда вам хочется, чтобы вас вообще не узнавали?

— В целом, да, лучше было бы, чтобы я был менее узнаваем. С одной стороны. Ну да.

— Это мешает чуть жизни?

— Не то, что мешает, я к этому уже привык. Но иногда это даёт чувство неловкости.

— Чувствуете, что сейчас вас ещё больше стали узнавать? Мне кажется просто, что вы как медиаперсонаж сильно раскрылись. И людям нравится ваша искренность.

— Отчасти да. Но я всё-таки считаю себя футбольным человеком. Просто, видишь, получается, что я больше востребован как медиаперсона, нежели как футбольный профессионал. Я бы так сказал.

— Это огорчает?

— Нет. Немножко как бы удивляет, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.