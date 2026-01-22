Моуринью о поражении от «Ювентуса»: «Бенфика» была лучше и доминировала в определенных отрезках матча. Прекрасная игра против сильного соперника»
Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поражении от «Ювентуса» (0:2) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
Португальская команда нанесла 16 ударов по воротам соперника, 3 из них – в створ.
«Они забили, а мы – нет. Вот и вся разница между «Ювентусом» и нами. «Бенфика» была лучших на протяжении большей части матча. Мы доминировали в определенных моментах матча, но, к сожалению, не смогли забили. Мы провели прекрасный матч против очень сильного соперника, имея мало вариантов и много молодых игроков на скамейке запасных. Это футбол. Нужно это принять», – сказал Жозе Моуринью.
