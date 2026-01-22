Титов высказался про тренеров-легионеров в «Спартаке»

Титов про тренеров-легионеров в «Спартаке»: «Спортивное направление – за иностранцами, все взгляды устремлены на Запад. Раньше Романцев был и президентом, и тренером»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о том, что в руководстве красно-белых предпочитают назначать иностранных тренеров.
Ранее команду возглавил испанец Хуан Карседо. Он заменил серба Деяна Станковича.
– Как вы относитесь к тому, что руководство «Спартака» многие годы делает ставку именно на иностранных специалистов?
– «Спартак» нашего времени и современный – это разные истории. Тогда Романцев был и президентом, и главным тренером в одном лице.
Он собирал команду под себя. Но уже давно сложилось так, что спортивный блок самостоятельно принимает решения, а главный тренер может лишь попросить об усилении.
Спортивное направление в «Спартаке» – за иностранцами, поэтому все взгляды и устремлены на Запад.
Раз такая система сложилась, нужно с этим смириться. Сегодня она выглядит так, посмотрим, что будет через год, через пять лет, – сказал Егор Титов.
