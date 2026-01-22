Экс-легионер "Спартака" продолжит карьеру в Казахстане

Виктор Мозес продолжит карьеру в чемпионате Казахстана.

© Rusfootball

По информации источника, экс-легионер "Спартака" Виктор Мозес подписал контракт с казахстанским клубом "Кайсар" - соглашение рассчитано на один год.

В прошлом сезоне Виктор Мозес выступал за английский "Лутон Таун", в составе которого провел во всех турнирах 18 матчей и отметился одним забитым мячом.

Нигериец выступал за московский "Спартак" с 2021 по 2024 год. Всего легионер вышел на поле в составе красно-белых в 84 встречах и записал на свой счет десять забитых мячей и десять голевых передач.