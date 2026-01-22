«Химки» возвращаются в российский футбол

Подмосковный футбольный клуб «Химки» возвращается в профессиональный футбол. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

© ФК «Химки»

Согласно полученным данным, клуб объединил усилия с долгопрудненским «Космосом» с целью заявки во Вторую лигу. Новая команда, как ожидается, получит название «Стрелец». Юридически структура будет оформлена на базе «Космоса», поскольку иначе клуб не смог бы пройти процедуру лицензирования. Команда будет базироваться в Химках, а свои домашние матчи проводить на стадионе «Новые Химки».

Главным тренером «Стрелы» станет Владимир Богданавичус, ранее работавший в «Химках-М». Сбор команды запланирован на 11 февраля, и он пройдёт в Турции.

В минувшем сезоне «Химки» заняли 12-е место в РПЛ, однако не получили лицензию для участия в следующем чемпионате. Апелляция, поданная клубом, была отклонена, после чего было объявлено о приостановке деятельности. Ранее в сезоне появлялась информация о наличии у клуба задолженности по зарплатам перед игроками.