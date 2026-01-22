Футболист "Зенита" оценил отсутствие Вендела на сборах

Защитник "Зенита" Густаво Мантуан высказался об отсутствии Вендела на зимних сборах команды.

— Не хватает только Вендела?

— Да, но очень скоро он к нам присоединится, я с нетерпением жду его приезда!, - цитирует Мантуана пресс-служба клуба.

Напомним, что Вендел не явился на зимние сборы петербургского "Зенита" в установленный срок. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразильский полузащитник будет оштрафован. Ранее легионер уже опаздывал на сборы сине-бело-голубых.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 39 набранными очками в своем активе.