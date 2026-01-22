Призер ЧМ по пляжному футболу погиб в железнодорожной катастрофе

Призер ЧМ по пляжному футболу Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе в Испании
Двукратный серебряный призер чемпионатов мира по пляжному футболу Давид Кордон Кано погиб в железнодорожной катастрофе на юге Испании.
18 января поезд, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в районе Адамуса и вылетел на соседний путь, по которому двигался встречный состав Мадрид – Уэльва. От столкновения тот тоже сошел с рельсов, погибли не менее 40 человек.
По данным ESPN, 50-летний Кордон Кано отправлялся из Мадрида, где посещал матч между «Хетафе», за который выступает его сын, и «Валенсией».
В составе сборной Испании по пляжному футболу Кордон Кано дважды доходил до финалов ЧМ (2003, 2004).
Виктор Мелешенко: «Позиция «Локомотива-Кубани» о невыдаче открепительного письма Кириллу Елатонцеву была поддержана со стороны РФБ»
Дана Уайт: «Когда в последний раз я хотел, чтобы какой-то боец UFC проиграл? Такое было в середине 2025-го»
ISU не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров: «Ожидается, что Совет ISU рассмотрит рекомендации МОК в установленном порядке»
Виктор Мелешенко: «Позиция «Локомотива-Кубани» о невыдаче открепительного письма Кириллу Елатонцеву была поддержана со стороны РФБ»
Дана Уайт: «Когда в последний раз я хотел, чтобы какой-то боец UFC проиграл? Такое было в середине 2025-го»
ISU не стал называть сроки возможного допуска российских юниоров: «Ожидается, что Совет ISU рассмотрит рекомендации МОК в установленном порядке»