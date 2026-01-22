Эксперт объяснил, как ЦСКА будет играть с Бариновым

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, как будет строиться игра ЦСКА с полузащитником Дмитрием Бариновым. Хавбек стал частью красно-синих в это трансферное окно. Он перешёл в ЦСКА из «Локомотива».

— Давайте про центр поля поговорим. Как Будет вписан Баринов в центр поля ЦСКА?

— Ну смотри. С учётом того, что Вильягра вроде уходит, то Баринов будет классический опорный полузащитник. И ближе к нему, судя по всему, будет играть Кисляк. Когда надо будет, будут играть в два опорных, а когда будет идти атака, Баринов будет всех «чистить», а Кисляк будет играть вперёд.

— Кисляк и Обляков — две восьмёрки, Баринов — под ними.

— Да, да. Так и будут играть, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канал «Коммент.Шоу».