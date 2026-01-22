Мостовой ответил, согласился бы войти в тренерский штаб «Сельты»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что согласился бы войти в тренерский штаб испанской «Сельты».

Мостовому 57 лет, он завершил карьеру в 2005 году. В составе «Спартака» Мостовой стал двукратным чемпионом СССР. В марте 2025 года он получил тренерскую лицензию.

— Я согласился бы войти в тренерский штаб «Сельты». Мне не было бы тяжело уезжать из России, потому что за столько лет так никуда и не пригласили. А сколько можно ждать? Время же идет. При этом я всегда говорил, что открыт ко всем предложениям. В Испании знают, что у меня есть тренерская лицензия. И всем известно, как ко мне относятся в Виго. Другое дело, что не каждый бывший игрок обязательно должен стать тренером. Не счесть, сколько было великих, которые после завершения игровой карьеры не тренировали, а их по‑прежнему помнят и ценят, — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Бывший полузащитник сборной России выступал в испанском чемпионате за «Сельту» и «Алавес» в 1996–2005 годах.

