Аршавин высказался о промахе Диаса с пенальти в финале Кубка Африки

Заместитель председателя правления санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об ударе марокканского нападающего Браима Диаса с пенальти в финале Кубка африканских наций с Сенегалом. Диас пробил «паненкой» в конце игры при счёте 0:0, а в дополнительное время Сенегал забил победный гол.

— Что будет с Диасом?

— Я думаю, что это, конечно, большая трагедия для игрока, потому что он нацию мог вознести в небеса. Был бы там главным героем, я не знаю, чемпионата, страны и так далее. Но, видишь, так бывает, это футбол, — сказал Аршавин в новом выпуске Fontour на канале Fonbet.