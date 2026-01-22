«Спартак» сохраняет интерес к игроку «Локомотива»

«Спартак» по-прежнему проявляет интерес к вингеру «Локомотива» Вадиму Ракову, который в текущем сезоне арендован «Крыльями Советов». Об этом сообщает Metaratings.ru.

© ФК "Крылья Советов"

По данным источника, официального предложения от красно-белых пока не поступало, а окончательное решение по футболисту будет принято с учётом прогресса в его восстановлении после травмы.

Отмечается, что Раков является одним из кандидатов на замену Тео Бонгонда. Этот потенциальный трансфер не связан с покупкой у «Балтики» полузащитника Владислава Сауся.

В сентябре 2025 года Раков получил перелом плюсневой кости, перенёс операцию и в настоящее время продолжает реабилитацию.

В этом сезоне РПЛ нападающий принял участие в десяти играх, где забил пять мячей и отдал две голевые передачи. Рыночная стоимость игрока, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в три млн евро.