Легионер "Краснодара" рад сидеть в запасе

Легионер "Краснодара" не хочет уходить из клуба, не смотря на статус запасного
Агент футболиста "Краснодара" Густаво Фуртадо Оливера Гудель высказался о ситуации с игровым временем вингера.
"Он вообще не хочет уходить. Совсем. Густаво всем доволен, подписал контракт на четыре года. То, что думает тренер, это его личное мнение. Клуб доволен, это процесс. Тренеры временные", - сказал Гудель Sport24.
Густаво Фуртадо выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб левый вингер провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 700 тысяч евро.