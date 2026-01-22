Главный тренер «Динамо» рассказал, почему Паршивлюк покинул штаб

Главный тренер «Динамо» Гусев рассказал, почему Паршивлюк покинул тренерский штаб

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, почему тренерский штаб московского клуба покинул Сергей Паршивлюк.

«Паршивлюк — большой профессионал. Но я формировал для себя тренерский штаб из тех людей, которые являются моими единомышленниками. Поэтому это решение принял я», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Паршивлюк присоединился к московскому клубу в июне 2019 года и за пять сезонов сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024, после которого завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.

