Главный тренер «Динамо» рассказал, почему Паршивлюк покинул штаб

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев рассказал, почему тренерский штаб московского клуба покинул Сергей Паршивлюк.

«Паршивлюк — большой профессионал. Но я формировал для себя тренерский штаб из тех людей, которые являются моими единомышленниками. Поэтому это решение принял я», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Паршивлюк присоединился к московскому клубу в июне 2019 года и за пять сезонов сыграл 110 матчей, в девяти из которых выводил команду на поле с капитанской повязкой.

Дважды становился бронзовым призёром чемпионата России в сезоне-2021/2022 и сезоне-2023/2024, после которого завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб Марцела Лички. Позднее помогал Валерию Карпину и Ролану Гусеву.