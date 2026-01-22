Игрок «Ювентуса» поделился эмоциями от первого гола в ЛЧ

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Кефрен Тюрам-Юльен высказался о победе в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0).

«Это была сложная игра. «Бенфика» — сильная команда с очень техничными игроками. Мы старались контролировать ход встречи и постоянно двигать мяч. К счастью, мы забили в начале второго тайма, что придало нам уверенности для продолжения атак. В итоге забили второй и одержали победу. Я рад голу. В детстве мечтаешь играть в таких матчах и забивать — именно это со мной и произошло. Начало второго тайма было сложным, поэтому я очень рад, что мой гол придал команде свежей энергии и помог победить», — приводит слова Тюрам-Юльена официальный сайт УЕФА.