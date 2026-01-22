Стало известно, когда Сафонов вернется в общую группу ПСЖ

Матвей Сафонов в ближайшее время вернется в общую группу "ПСЖ" после травмы руки.

"В ближайшие несколько дней Матвей Сафонов вернется к тренировкам в общей группе. Обследование руки дало положительный результат", - передает слова источников Sport24.

Напомним, голкипер получил травму руки в финале Межконтинентального кубка против "Фламенго".

Матвей Сафонов выступает в составе "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне вратарь провел за французский клуб 4 матча, пропустил 3 мяча и отыграл 2 встречи на ноль. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.