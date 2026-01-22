Полузащитник «Барселоны» пропустит несколько недель

Испанская «Барселона» в социальной сети Х сообщила характер травмы полузащитника Педри, полученной в матче общего этапа Лиги чемпионов с чешской «Славией» (4:2). Педри отметился голевой передачей и был заменён на 61-й минуте.

«Проведённые сегодня утром обследования подтвердили, что у игрока основного состава Педри травма подколенного сухожилия правой ноги, полученная им во время вчерашнего матча со «Славией» Прага. Ожидается, что восстановление займёт один месяц», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 23-летний Педри провёл 16 матчей, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач. Также на его счету пять игр и две голевые передачи в Лиге чемпионов.