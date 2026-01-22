Вендел прибыл на сборы «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел на сборы клуба в Катаре. Бразилец прилетел на семь дней позже выхода из отпуска.

© ФК «Зенит»

В текущем сезоне на счету Вендела гол и две голевых передачи в 15 матчах РПЛ. Ранее сообщалось, что бразилец будет оштрафован за опоздание.

Первый сбор «Зенита» в Катаре завершится 26 января. 3 февраля сине-бело-голубые сыграют первый матч в рамках Зимнего кубка РПЛ, проходящего в ОАЭ.

На сборы «Зенита» также не прилетел Матео Кассьерра – колумбиец должен перейти в бразильский «Атлетико Минейро».