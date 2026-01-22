Семин пояснил, нужно ли Захаряну уходить из «Реал Сосьедад»

Семин не считает, что Захаряну нужно уходить из «Реал Сосьедад»: «Чем это поможет? В клубе прекрасно к нему относятся»
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что в «Реал Сосьедад» прекрасно относятся к полузащитнику Арсену Захаряну.
Захарян пропустил матч 20‑го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1) из‑за боли в левой икроножной мышце.
— В клубе есть специалисты, которые говорят, что нужно делать чтобы было меньше травм. Наверное, нужно индивидуально подойти к тренировочной программе. В любом случае, Арсену желаю удачи. Не согласен, что надо уходить в аренду. Чем это может помочь? Не вижу даже смысла на эту тему говорить. Клуб прекрасно относится к Арсену, очень терпеливо, дают ему возможность восстанавливаться и верят в него, — сказал Семин «Матч ТВ».
Захарян в текущем сезоне провел 16 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил один мяч.
