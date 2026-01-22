Семин пояснил, нужно ли Захаряну уходить из «Реал Сосьедад»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что в «Реал Сосьедад» прекрасно относятся к полузащитнику Арсену Захаряну.

Захарян пропустил матч 20‑го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:1) из‑за боли в левой икроножной мышце.

— В клубе есть специалисты, которые говорят, что нужно делать чтобы было меньше травм. Наверное, нужно индивидуально подойти к тренировочной программе. В любом случае, Арсену желаю удачи. Не согласен, что надо уходить в аренду. Чем это может помочь? Не вижу даже смысла на эту тему говорить. Клуб прекрасно относится к Арсену, очень терпеливо, дают ему возможность восстанавливаться и верят в него, — сказал Семин «Матч ТВ».

Захарян в текущем сезоне провел 16 матчей за «Реал Сосьедад» во всех турнирах и забил один мяч.

Прямые трансляции матчей чемпионата Испании смотрите на «Матч ТВ» и каналах холдинга, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.