Игрок «Ювентуса» высказался о трех матчах ЛЧ подряд с голами

Полузащитник итальянского «Ювентуса» Уэстон Маккенни прокомментировал победу в матче общего этапа Лиги чемпионов с португальской «Бенфикой» (2:0). Маккенни стал автором забитого мяча, как и в двух прошлых играх Лиги чемпионов.

«Матч получился сложным. Считаю, что мы были лучше и заслужили победу. Временами мы были не идеальны — слишком легко теряли мяч, и немного не хватало точности. Но самое важное сегодня вечером — это три очка, которые имеют огромное значение с турнирной точки зрения. Три матча Лиги чемпионов с голами? Всё дело в уверенности, которую умеет вселять тренер. Мы выходим на поле с радостью, получаем удовольствие, верим в концепции тренера и чувствуем себя одной семьёй. Это самое важное, и именно благодаря этому мы добиваемся таких результатов, как сегодня», — приводит слова Маккенни официальный сайт УЕФА.