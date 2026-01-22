Выяснилось, сколько ЦСКА предложил за защитника «Севильи»

Московский ЦСКА предложил «Севильи» около € 8 млн за переход центрального защитника Кике Саласа. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Гонсало Тортоса на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, испанский клуб отклонил указанное предложение красно-синих. При этом подчёркивается, что первоначальное предложение ЦСКА составляло € 5 млн.

Салас играет за «Севилью» с января 2023 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.