Экс-тренер «Химок» рассказал, чего ожидать от создания нового клуба

Бывший тренер подмосковных «Химок» Владимир Богданавичус рассказал, чего ожидать от создания нового клуба.

«Пока идёт процесс объединения, и сложно сказать, как всё будет по факту. Многие спешат, говоря об этом как о свершившемся факте, сейчас идёт рабочий процесс. Думаю, надо подождать некоторое время»

Сегодня стало известно, что бывший клуб «Химки» может объединиться с «Космосом» из Долгопрудного и заявиться играть во Вторую лигу. Названием нового объединённого клуба станет «Стрелец». Название отсылает к гербу города Химки. Базироваться клуб будет на стадионе «Новые Химки». Возглавить команду может Владимир Богданавичус, который работал в структуре «Химок» с 2001 года. Сообщается, что костяк новой команды уже сформирован. 11 февраля игроки нового клуба отправятся на сборы в Турцию.

В сентябре 2025 года «Химки» решением Арбитражного суда Московской области были признаны банкротом. В отношении клуба была введена процедура реализации имущества. Ранее команда была снята с нового сезона РПЛ из-за отсутствия лицензии для участия. После чего, «Химки» приостановили свою деятельность. По итогам сезона 2024/25 подмосковная команда заняла 12 место в РПЛ.