"Зенит" разгромил чемпиона Китая в товарищеском матче

Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 4:1 обыграли китайский "Шанхай Порт" в товарищеском матче на сборах в Катаре.

Забитыми мячами в составе "Зенита" отметились Луис Энрике (11-я и 20-я минуты), Александр Соболев (71) и Александр Ерохин (81).

"Шанхай Порт" является чемпионом Китая трех последних сезонов. "Зенит" провел первый товарищеский матч на зимних сборах.

"Зенит" после 18 туров набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом матче после возобновления чемпионата команда из Санкт-Петербурга 27 февраля примет калининградскую "Балтику".