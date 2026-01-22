«Зенит» оштрафует Вендела на десятки миллионов рублей за опоздание на сборы

«Зенит» оштрафует полузащитника Вендела примерно на € 700 тыс. (60 млн рублей) за опоздание на сборы команды. Это самый крупный штраф футболиста за всю историю санкт-петербургского клуба. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации источника, бразильский игрок прилетит в Доху сегодня, 22 января, или в пятницу, 23 января. Сумма штрафа сложилась по схеме «€ 100 тыс. — за день пропуска».

В нынешнем сезоне Вендел принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.