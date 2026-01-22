"Динамо" Мх проиграло "Железничару" в товарищеской встрече (0:1).

Второй контрольный матч в Турции проведем с командой из Панчево (Сербия)

Товарищеские матчи

Гол: Цветкович, 83.

"Динамо" Махачкала: Т. Магомедов (Карабашев, 31, Волк, 61), Табидзе (Шумахов, 46), Аларкон (Алибеков, 46), М. Аззи (Ахмедов, 63), Сундуков (Будунов, 63), Мубарик (Игрок на просмотре, 63), Глушков (Шихалиев, 63), Мрезиг (Ашуров, 63), Зинович (Р. Магомедов, 46), Рам. Магомедов (Кагермазов, 46), Агаларов.