ЦСКА победил «Акрон»

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский ПФК ЦСКА и тольяттинский «Акрон». Команды проводили игру в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты команды ЦСКА.

Счёт открыл нападающий «Акрона» Артём Дзюба на 29-й минуте. На 42-й минуте отличился форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев, а защитник ЦСКА Мойзес вывел армейцев вперёд на 74-й минуте, реализовав удар со штрафного. Матия Попович забил третий мяч ЦСКА в этой встрече на 85-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

Отметим, что в текущем сезоне эти соперники уже трижды играли между собой в официальных турнирах. Игра в Мир РПЛ завершилась в пользу ЦСКА (3:1). В Фонбет Кубке России один матч выиграли армейцы (3:2), другой — «Акрон» (1:1, 5:4 — по пенальти).

После 18 матчей в чемпионате России ЦСКА идёт на четвёртом месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Акрон» располагается на девятой строчке, у команды в активе 21 очко.