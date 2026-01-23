Стали известны имена кандидатов на замену Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» определил четырёх кандидатов, возможность покупки которых клуб будет рассматривать в следующее трансферное окно, на замену полузащитнику команды Каземиро, сообщает The Sun.

В список вошли Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест», Алекс Скотт из «Борнмута», Адам Уортон из «Кристал Пэлас» и Карлос Балеба из «Брайтона». Последний находился в поле зрения «Манчестер Юнайтед» во время этого трансферного окна, но руководство клуба исключило возможность подписания камерунского игрока зимой. Поиск игроков на позицию опорного полузащитника является одной из приоритетных задач для «красных дьяволов» на следующий сезон.

В четверг, 22 января, было объявлено, что Каземиро покинет «Манчестер Юнайтед» в конце сезона, по истечении срока действия контракта. Полузащитник проводит свой четвёртый сезон в «Манчестер Юнайтед», сыграв на данный момент 146 матчей и забив 21 гол. В составе команды он выиграл Кубок Английской лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.