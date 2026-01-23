Назван главный фаворит Лиги чемпионов

Букмекеры обновили котировки на главных фаворитов Лиги чемпионов после семи туров общего этапа. Об этом сообщает Sports.

По мнению специалистов, основным претендентом на титул является лондонский Арсенал — единственный клуб, который выиграл все матчи турнира. На его победу в Лиге чемпионов можно поставить с коэффициентом 4,30.

На втором месте в списке претендентов расположилась «Бавария», успех которой котируется коэффициентом 6,00. Замыкает тройку фаворитов «Манчестер Сити» (7,50).

После семи туров общего этапа турнирную таблицу с 21 очком возглавляет «Арсенал», «Бавария» с 18 очками занимает второе место, а «Сити» с 11 — 13-е. Ранее «канониров» назвали явными фаворитами чемпионата Англии.