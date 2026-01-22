Анчелотти продлит контракт со сборной Бразилии до ЧМ-2030

Бразильская конфедерация футбола и главный тренер национальной команды Карло Анчелотти достигли устной договорённости о продлении контракта до ЧМ-2030, сообщает Globo.

Итальянец прибывает в Рио-де-Жанейро в пятницу, 22 января, после отпуска, и ожидается, что новый контракт будет подписан в первые недели февраля. Обсуждения относительно продолжения работы начались в октябре и продолжались до конца года, после чего Анчелотти одобрил условия, указанные Бразильской конфедерацией футбола.

Специалист уже имеет самую высокую зарплату в мире среди тренеров национальных команд — около € 10 млн. Новое соглашение будет заключено на аналогичных условиях, с корректировкой бонусов за достижения поставленных задач.