Канчельскис раскритиковал игрока "Зенита"

Главный тренер брянского "Динамо" Андрей Канчельскис раскритиковал полузащитника Вендела за его опоздание на зимние сборы "Зенита".

"Кто такой Вендел? Он Роналду или Месси? Команда работает, а этот особенный? Домой поехал бы у меня! Если он действительно захотел дополнительную неделю отдохнуть, это неуважение к команде и тренерскому штабу. Штрафануть нужно хорошенько его: хочешь отдыхать — плати. Такого не позволял никто в моей карьере, даже великие футболисты в "Манчестер Юнайтед", — приводит слова Канчельскиса "РБ Спорт".

"Зенит" начал подготовку ко второй части сезона 15 января в ОАЭ. Вендел присоединился к сборам сине-бело-голубых в четверг, 22 января. Накануне команда провела первый контрольный матч, в котором разгромила китайский "Шанхай Порт" со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что за несвоевременное начало тренировок Вендел может быть оштрафован на 60 миллионов рублей. Бразильский футболист суммарно опоздал на 72 дня сборов за все время в "Зените". Ранее он пропускал часть подготовки в 2023, 2024 и 2025 годах.