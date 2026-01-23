Стало известно, когда Роналду планирует завершить карьеру

Форвард Криштиану Роналду принял решение покинуть «Аль-Наср» и завершить свою футбольную карьеру. По словам журналиста Бена Джейкобса, который поделился информацией на своей странице в социальных сетях, 40-летний футболист не будет продлевать контракт с клубом и официально объявит о завершении карьеры летом 2027 года.

По данным источника, руководство «Аль-Насра» попытается удержать Роналду как минимум ещё на один сезон. Если это окажется невозможным, клуб готов предложить ему долю в совместном владении, увеличив её до 15%, чтобы сохранить футболиста в Саудовской Аравии. Криштиану Роналду подписал контракт с клубом «Аль-Наср» в 2023 году в статусе свободного агента после завершения контракта с «Манчестер Юнайтед».

На данный момент Роналду провёл 125 матчей за «Аль-Наср», забив 110 голов и отдав 22 результативные передачи. Его текущий контракт действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает его в € 12 млн.