В турецком клубе подтвердили интерес к игроку «Динамо»

Главный тренер «Кайсериспора» Радомир Джалович подтвердил интерес турецкого клуба к вингеру московского «Динамо» Денису Макарову.

— Правда, что Денис Макаров близок к переходу в «Кайсериспор»?

— Посмотрим. Мы общаемся, — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Макаров играет за бело-голубых с лета 2021 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.