В "Реале Сосьедад" прокомментировали слухи о возможном уходе Захаряна

В пресс-службе "Реала Сосьедад" сообщили, что тренер не хочет ухода полузащитника Арсена Захаряна из команды.

© ФК "Реал Сосьедад"

"Информация издания COPE не соответствует действительности. Тренер не хочет, чтобы Захарян покидал команду", - заявили "СЭ" в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Реала Сосьедад" лично сообщил атакующему хавбеку команды Арсену Захаряну, что игрок не входит в его планы.

Российский футболист выступает в Испании с 2023 года. Контракт игрока с сан-себастьянцами рассчитан до лета 2029 года.