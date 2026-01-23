Новичок "Зенита" рассказал, как взаимодействует с партнерами по команде

Новичок "Зенита" Игорь Дивеев рассказал, как взаимодействует с партнерами по команде.

"Я уже на протяжении недели в команде — друг друга хорошо понимаем, с Нино у нас уже есть взаимодействие. Я знаю, когда он "выдёргивается", я его страхую, и наоборот. С Мантуаном — то же самое. Всё хорошо в этом плане", — приводит слова Дивеева пресс-служба "Зенита".

"Зенит" провел контрольный матч с китайским "Шанхай Порт" в четверг, 22 января. Встреча в рамках зимнего сбора завершилась победой санкт-петербуржцев со счетом 4:1. Дивеев принимал участие в первом тайме матча, но не отметился результативными действиями.

Игорь Дивеев, ранее выступавший за ЦСКА, стал игроком сине-бело-голубых 11 января. Футболист подписал трудовое соглашение с клубом до лета 2029 года. В составе армейцев защитник играл с 2019 года. За это время он вышел на поле в 203 встречах, в которых записал на свой счет 20 голов и пятью результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Дивеева оценивается в 9 миллионов евро.