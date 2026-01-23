Гасилин назвал одного из самых совершенных футболистов в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о бразильском полузащитнике клуба из Санкт-Петербурга Луисе Энрике.

«Для меня это один из самых совершенных футболистов чемпионата России: мощь, скорость, дриблинг, игрок национальной сборной. Всё шикарно. Но пока результативных действий не так много. Его путь похож на Малкома, который на третий сезон разорвал лигу. Во второй части сезона он точно наберет 12–13 очков. Возможная поездка на чемпионат мира будет для него хорошей мотивацией, — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Энрике выступает за «Зенит» с 2025 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и три результативные передачи.