Экс-тренера "Зенита" экстренно госпитализировали

Бывший главный тренер петербургского "Зенита" Мирча Луческу был экстренно госпитализирован в Румынии на этой неделе из-за ухудшения здоровья. Об этом сообщила газета ProSport.

По ее данным, здоровье действующего тренера сборной Румынии ухудшилось в конце 2025 года. Он простудился, недомогание усугубило давнюю проблему Луческу с сердцем. Теперь наставник сборной не сможет поехать в Анталью на тренировочные сборы румынских команд, чтобы посмотреть на кандидатов на включение в сборную перед матчем с командой Турции. Отмечается, что в больнице его состояние ухудшилось.

Луческу 80 лет. Он возглавлял петербургский "Зенит" в сезоне-2016/17. Под его руководством команда заняла в чемпионате России третье место. Помимо этого, румынский специалист в разные годы тренировал итальянские "Пизу" и "Интер", турецкие "Галатасарай" и "Бешикташ", а также украинские "Динамо" и "Шахтер".