РУСАДА в последний месяц 2025 года не проверяло футболистов на допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в декабре не тестировало футболистов на допинг. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В последний месяц 2025 года в рамках Российской премьер-лиги состоялись девять матчей (восемь матчей 18-го тура и один матч 17-го).

Всего в 2025 году РУСАДА проверило на допинг 175 футболистов, из которых 28 - женщины.

Пять футболистов были протестированы по три раза. Это Алексей Батраков ("Локомотив"), Станислав Агкацев ("Краснодар"), Вячеслав Литвинов ("Сочи"), Иван Сергеев ("Динамо", Москва) и Илья Рожков ("Рубин"). 32 игрока были протестированы по два раза.