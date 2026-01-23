Дзюба прокомментировал получение капитанской повязки

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба, получивший капитанскую повязку в клубе, прокомментировал свой новый статус, отметив, что это не изменит его роль как в команде, так и на поле.

© ФК «Акрон»

В товарищеской игре в ОАЭ 21 января тольяттинский клуб уступил ЦСКА со счётом 1:3. В этом матче Дзюба, впервые выйдя на поле в качестве капитана, отличился забитым голом.

«Я во многих командах был капитаном, мне не привыкать. В любом случае приятно, что назначили, но если бы этого и не было, это на мои функции в команде никак не повлияло бы. Лидер – он по натуре должен быть лидером, и это проявляется на поле. Говорить за полем можно что угодно, красиво болтать и так далее, но футбольное поле всё показывает – кто ты и что ты», – заявил Дзюба.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Изначально контракт 37-летнего футболиста был заключён до конца сезона-2024/25, однако в июне клуб объявил о продлении соглашения ещё на один год. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока оценивается в 1,2 млн евро.

В нынешнем сезоне РПЛ нападающий провёл 16 матчей, в которых забил пять голов и отдал четыре голевые передачи.